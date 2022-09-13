«Падає, встає і стріляє»: окупанти складають легенди про непереможних воїнів ЗСУ

Окупант фантазує, що українських воїнів шпигують наркотичними

Російські загарбники розповідають своїм близьким про непереможних воїнів ЗСУ, яких навіть кулі не зупиняють. Про це свідчить перехоплена розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант фантазує, що українських воїнів шпигують наркотичними речовинами для наступальних дій. Російський солдат розповів, що його товариші по зброї намагаються знищити військових ЗСУ, але українські бійці ідуть напролом.

«Там і танки і все що тільки можуть палять. Ось писали, що вони їх і «Солнцепеками»…Палять, бомблять, а ті вперед ідуть. Тупо просто пизд*ють», – каже окупант.

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Також росіянин розповідає, як його товариші на передовій не могли спинити кулями українського військового. «Вони там всі на передок їздили, там стріляли. Каже, в тіпа стріляли три рази, а він йде на нас. Взагалі на пох*уях. Ми в нього ріжок всадили, а він іде. Він падає, встає іде і стріляє», – розповів загарбник

Нагадаємо, раніше російський окупант, який перебував на території Харківської області, розповів про колосальні втрати загарбників в результаті успішного контрнаступу Збройних сил України.