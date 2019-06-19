Порошенко: Ми доведемо, що буква міжнародного права сильніша за кулю російського автомата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року

«Це стане першим міжнародним судовим процесом для притягнення Росії до відповідальності»,- зауважив Порошенко щодо справи збиття Boeing 777 на Донбасі

П'ятий президент України Петро Порошенко сподівається, що після притягнення Росії до відповідальності за збиття лайнера Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» пройдуть міжнародні трибунали над Росією за злочини, вчинені проти українського народу по Криму і Донбасу.

Про це він написав 19 червня у Facebook.

«Доведення істини в суді – справа довга, але покарання – невідворотнє. Ми із міжнародними партнерами з честю пройдемо цей шлях. Це стане першим міжнародним судовим процесом для притягнення Росії до відповідальності. Не маю жодного сумніву, що наступними стануть міжнародні трибунали над Росією за злочини, вчинені проти українського народу по Криму і Донбасу. Ми доведемо, що буква міжнародного права сильніша за кулю російського автомата», - підкреслив Порошенко.

Водночас він попередив, що Росія і надалі «всіма неправдами буде вивертатися і блокувати цей процес, маючи патологічну нездатність визнати провину».

«Розуміючи це ще п’ять років тому, я не вагаючись зв’язався з прем’єр-міністром Нідерландів Рютте, і ми погодили передачу всіх повноважень Нідерландам для координування міжнародного розслідування. Вдячний професійній команді українських дипломатів за втілення досягнутих домовленостей, як і ефективну роботу задля встановлення істини і розвінчування російських міфів. Російський тактичний розрахунок завжди орієнтується на короткотермінові дивіденди і безкарність. Саме на цьому ґрунтується віра Росії у своє право сили», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.