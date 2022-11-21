Обстріли Запорізької АЕС: Макрон зателефонував Зеленському

Напередодні французький президент провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі

Президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським на тлі інформації про нові обстріли Запорізької атомної електростанції. Про це він повідомив під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише Le Figaro.

«З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона, Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України», – сказав Макрон.

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що неодноразові обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада пошкодили будівлі, системи та обладнання, причому деякі вибухи сталися біля реакторів.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 листопада ввечері та вранці 20 листопада.