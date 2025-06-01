Росія масовано атакувала Київщину ракетами і дронами: які наслідки

Постраждалих серед населення немає і влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено

У Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків

Російська армія масовано атакувала Київську область дронами і різними типами ракет у ніч проти 1 червня. Є пошкодження. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

Так, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

«Ворог усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – розповів Калашник.

Попри те, що постраждалих серед населення немає і влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, на жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків.

«У них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надана необхідна допомога. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки», – зазначив Калашник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 травня.

«Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.

Раніше повідомлялося, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також відомо, що російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.