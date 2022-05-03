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    Події в Україні

    Посольство Угорщини назвало слова Данілова «брехливим наклепом»

    Олексій&nbsp;Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні - Посольство Угорщини назвало слова Данілова «брехливим наклепом»
    Олексій Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні
    фото: Associated Press

    Будапешт хоче пояснень від офіційного Києва

    Угорська сторона обурена заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова про те, що Будапешт нібито заздалегідь знав про російське вторгнення. І нібито хотів заволодіти частиною територій. Про це йдеться у заяві угорського посольства.

    «Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими і необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає від війни», – йдеться в заяву.

    Посольство також назвало слова Данілова «брехливим наклепом» і вимагає від нього відкликати свої заяви.

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    «Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщини, яка є членом НАТО і ЄС, яка вже багато разів доводила свою підтримку і солідарність з Україною, наше посольство чекає пояснень від компетентних керівників України, як вони являють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного», – зазначили в посольстві.

    Нагадаємо, напередодні Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщина знала про плани президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну і хотіла заволодіти частиною українських територій.

    Також Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти.

    Раніше путінолюб Орбан загримів до «Миротворця».

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО Будапешт війна Угорщина посольство Україна окупація #stoprussia
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    Посольство Угорщини назвало слова Данілова «брехливим наклепом»