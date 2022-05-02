  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти

    Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти
    фото з відкритих джерел

    Угорщина є одним з найактивніших противників розширення санкцій проти РФ

    Угорщина накладе вето на ініціативу ЄС спрямовану на обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Зокрема Будапешт заблокує ембарго на російську нафту. Про це заявив старший міністр угорського уряду Гергель Гуляш, повідомляє Bloomberg.

    «Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику. Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині», – сказав він.

    Зазначимо, що Угорщина має значну залежність від російських енергоносіїв і є одним з найактивніших противників розширення санкцій проти РФ.

    Нагадаємо, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

    Читайте також:
    Хто із європейців погодився платити за газ рублями (список)
    Нафтове ембарго: ЄС завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії
    Теги: нафта росія окупанти війна ембарго Угорщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти