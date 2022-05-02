Угорщина блокуватиме ініціативу ЄС на обмеження імпорту російської нафти

Угорщина є одним з найактивніших противників розширення санкцій проти РФ

Угорщина накладе вето на ініціативу ЄС спрямовану на обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Зокрема Будапешт заблокує ембарго на російську нафту. Про це заявив старший міністр угорського уряду Гергель Гуляш, повідомляє Bloomberg.

«Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику. Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині», – сказав він.

Зазначимо, що Угорщина має значну залежність від російських енергоносіїв і є одним з найактивніших противників розширення санкцій проти РФ.

Нагадаємо, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

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