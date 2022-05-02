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    Євросоюз готує Путіну «подарунок» до 9 травня

    Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у пакеті санкцій - Євросоюз готує Путіну «подарунок» до 9 травня
    Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у пакеті санкцій
    фото: ua.depositphotos.com

    ЄС хоче запровадити шостий пакет санкцій проти РФ до «дня перемоги»

    Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо свобода» Рікард Йозвяк.

    Новий пакет антиросійських санкцій представники країн-членів ЄС отримають у найближчі дні. Після ознайомлення обмеження планують запровадити ще цього тижня.

    «Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі мають надати послам країн-членів до середи з метою ухвалення перед 9 травня», – написав репортер.

    У новому пакеті обмежень, імовірно, буде ембарго на нафту з РФ.

    Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

    Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту – ЗМІ.

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    Теги: нафта ЄС росія окупанти санкції війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз готує Путіну «подарунок» до 9 травня