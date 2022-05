Євросоюз готує Путіну «подарунок» до 9 травня

Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо свобода» Рікард Йозвяк.

Новий пакет антиросійських санкцій представники країн-членів ЄС отримають у найближчі дні. Після ознайомлення обмеження планують запровадити ще цього тижня.

«Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі мають надати послам країн-членів до середи з метою ухвалення перед 9 травня», – написав репортер.

