Євросоюз готує Путіну «подарунок» до 9 травня

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у пакеті санкцій

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у пакеті санкцій

ЄС хоче запровадити шостий пакет санкцій проти РФ до «дня перемоги»

Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо свобода» Рікард Йозвяк.

Новий пакет антиросійських санкцій представники країн-членів ЄС отримають у найближчі дні. Після ознайомлення обмеження планують запровадити ще цього тижня.

«Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі мають надати послам країн-членів до середи з метою ухвалення перед 9 травня», – написав репортер.

the EU's 6th package against #Russia & #Belarus should be presented to EU ambassadors by Wed with a view to have it adopted by 9 May. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 2, 2022

У новому пакеті обмежень, імовірно, буде ембарго на нафту з РФ.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту – ЗМІ.

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