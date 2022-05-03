Путін попередив Угорщину, що вторгнеться в Україну – секретар РНБО

Угорщина вважала, що може забрати частину території

Путін заздалегідь попередив Угорщину про повномасштабне вторгнення в Україну. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів у ефірі телемарафону.

«Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну. Угорщина чомусь вважала, що може забрати частину своєї території, але цього не буде ніколи.», – сказав він.

«Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни», – додав Данілов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

«Це не просте питання. Я не відношуся до тих людей, які кажуть, що війна закінчиться в квітні або за тиждень. Війна – це дуже складна справа. Ми на сьогодні маємо ленд-ліз від США. Ми на сьогодні маємо вже доволі якісне постачання військової допомоги для нашої країни», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, що після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» - захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.

Утім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.







