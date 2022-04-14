  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Повернення полонених, затоплення «Москви»: важливі події 14 квітня

    У четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими - Повернення полонених, затоплення «Москви»: важливі події 14 квітня
    У четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими
    фото з відкритих джерел

    «Главком» зібрав основні новини четверга

    У четвер, 14 квітня, Верховна Рада України ухвалила низку важливих рішень. Крім того, Міноборони Росії повідомило, що затонув крейсер «Москва».

    Відбувся четвертий обмін військовополоненими

    У четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, зокрема і одну жінку. Загалом додому повертаються 30 наших громадян.

    Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду

    Крейсер «Москва» затонув під час буксирування в умовах шторму. Про це інформує ТАСС, посилаючись на повідомлення Міністерства оборони Росії.

    За даними видання Forbes, із початку війни українська армія знищила 5260 одиниць російської військової техніки, серед них – крейсер «Москва». У Forbes його вартість оцінили у 750 мільйонів доларів.

    Головний прокурор Міжнародного кримінального суду – у Києві

    У Києві відбулася зустріч українських посадовців з Головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Напередодні Карім Хан побував у Бучі та на власні очі побачив місця вчинення воєнних злочинів рф на Київщині.


    Верховна Рада визнала дії Росії геноцидом

    Верховна Рада України ухвалила постанову №7276: парламент визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення Росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні.

    Депутати створили Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти

    Окрім того прийнято закони №7244, 7245: депутати ухвалили рішення створити Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та утворити нову інституцію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

    Також прийняли закон №7214, яким забороняється пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, зокрема використання символіки вторгнення.

    Через гуманітарні коридори евакуйовано 2557 осіб

    Результати роботи гуманітарних коридорів: усього за сьогодні евакуйовано 2557 осіб. Зокрема з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 2332 особи.

    Читайте також:

    Теги: Запоріжжя росія окупанти Верховна Рада пропаганда Міноборони армія війна Азов закон Україна окупація парламент реєстр час Forbes #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повернення полонених, затоплення «Москви»: важливі події 14 квітня