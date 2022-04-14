Повернення полонених, затоплення «Москви»: важливі події 14 квітня
«Главком» зібрав основні новини четверга
У четвер, 14 квітня, Верховна Рада України ухвалила низку важливих рішень. Крім того, Міноборони Росії повідомило, що затонув крейсер «Москва».
Відбувся четвертий обмін військовополоненими
У четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, зокрема і одну жінку. Загалом додому повертаються 30 наших громадян.
Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду
Крейсер «Москва» затонув під час буксирування в умовах шторму. Про це інформує ТАСС, посилаючись на повідомлення Міністерства оборони Росії.
За даними видання Forbes, із початку війни українська армія знищила 5260 одиниць російської військової техніки, серед них – крейсер «Москва». У Forbes його вартість оцінили у 750 мільйонів доларів.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду – у Києві
У Києві відбулася зустріч українських посадовців з Головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Напередодні Карім Хан побував у Бучі та на власні очі побачив місця вчинення воєнних злочинів рф на Київщині.
Верховна Рада визнала дії Росії геноцидом
Верховна Рада України ухвалила постанову №7276: парламент визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення Росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні.
Депутати створили Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти
Окрім того прийнято закони №7244, 7245: депутати ухвалили рішення створити Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та утворити нову інституцію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Також прийняли закон №7214, яким забороняється пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, зокрема використання символіки вторгнення.
Через гуманітарні коридори евакуйовано 2557 осіб
Результати роботи гуманітарних коридорів: усього за сьогодні евакуйовано 2557 осіб. Зокрема з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 2332 особи.
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