Повернення полонених, затоплення «Москви»: важливі події 14 квітня

У четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими

«Главком» зібрав основні новини четверга

У четвер, 14 квітня, Верховна Рада України ухвалила низку важливих рішень. Крім того, Міноборони Росії повідомило, що затонув крейсер «Москва».

Відбувся четвертий обмін військовополоненими

У четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, зокрема і одну жінку. Загалом додому повертаються 30 наших громадян.

Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду

Крейсер «Москва» затонув під час буксирування в умовах шторму. Про це інформує ТАСС, посилаючись на повідомлення Міністерства оборони Росії.

За даними видання Forbes, із початку війни українська армія знищила 5260 одиниць російської військової техніки, серед них – крейсер «Москва». У Forbes його вартість оцінили у 750 мільйонів доларів.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду – у Києві

У Києві відбулася зустріч українських посадовців з Головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Напередодні Карім Хан побував у Бучі та на власні очі побачив місця вчинення воєнних злочинів рф на Київщині.





Верховна Рада визнала дії Росії геноцидом

Верховна Рада України ухвалила постанову №7276: парламент визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення Росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні.

Депутати створили Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти

Окрім того прийнято закони №7244, 7245: депутати ухвалили рішення створити Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та утворити нову інституцію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також прийняли закон №7214, яким забороняється пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, зокрема використання символіки вторгнення.

Через гуманітарні коридори евакуйовано 2557 осіб

Результати роботи гуманітарних коридорів: усього за сьогодні евакуйовано 2557 осіб. Зокрема з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 2332 особи.

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