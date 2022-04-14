Google заблокував усі платежі з Росії

Мінцифри розповідає про нові успіхи технологічного бойкоту РФ

Американська компанія Google відключила можливість платежів з Росії. Відтепер сплатити не можна жодним видом російських карток. Відповідну інформацію повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Як заявив Федоров, скасовано підписку з платежами з мобільного.

«Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, користувачі з Росії з передплатою Google One через App Store отримали листи про її скасування. Натомість додаток «Сбербанку» на Android видалили з Google Play Market.

Нагадаємо, також Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні. Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв.

Раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».

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