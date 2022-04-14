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    Події в Україні

    Скільки російських військових перебувають на Сході та Півдні України: оцінка Пентагону

    За оцінками Пентагону, зараз&nbsp;на Сході та Півдні України перебувають&nbsp;приблизно 45 тисяч російських військових - Скільки російських військових перебувають на Сході та Півдні України: оцінка Пентагону
    За оцінками Пентагону, зараз на Сході та Півдні України перебувають приблизно 45 тисяч російських військових
    фото з відкритих джерел

    За даними оборонного відомства США, всередині України є всього 65 оперативних батальйонно-тактичних груп

    Перші російські війська, які покинули північ Україну, почали з’являтися на півночі та сході Донбасу, готуючись, як очікується, до нового наступу. Про це заявив у четвер, 14 квітня, високопоставлений представник оборони США, передає CNN.

    За словами представника оборонного відомства США, Росія планує найближчими днями вести на територію України ще додаткові батальйонно-тактичні групи.

    «Вони вже мають значну кількість сил в регіоні. Ми оцінюємо, що всередині самої України є всього 65 оперативних батальйонно-тактичних груп. І вони насправді перебувають в тих східних і південних частинах України. За межами південної та східної України операційних БТГ немає... Вони спробують вести додаткові групи протягом найближчих днів», – зауважив американський високопосадовець.

    Варто зазначити, що середня кількість особового складу такої групи – близько 700 осіб, тож можна говорити про приблизно 45 тисяч російських військових.

    Нагадаємо, учора ЗСУ на сході відбили атаку рашистів.

    Згідно з даними Генштабу, росіяни завершують підготовку до наступу на схід.

    Також ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ США війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки російських військових перебувають на Сході та Півдні України: оцінка Пентагону