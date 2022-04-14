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    Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли

    Президент провів телефонну розмову з колегою - Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли
    Президент провів телефонну розмову з колегою
    фото: Офіс президента

    Лідери України і Франції спілкувалися про хід переговорного процесу

    14 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Лідери двох країн обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику.

    «Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!», – написав Зеленський.

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    Нещодавно Макрон під час розмови з журналістами заявив, що не можна називати війну Росії проти України геноцидом. А ще назвав українців та росіян братніми народами.

    Згодом він пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський розслідування Україна Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
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    Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли