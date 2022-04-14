Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли

Лідери України і Франції спілкувалися про хід переговорного процесу

14 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери двох країн обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику.

«Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!», – написав Зеленський.

Нещодавно Макрон під час розмови з журналістами заявив, що не можна називати війну Росії проти України геноцидом. А ще назвав українців та росіян братніми народами.

Згодом він пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

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