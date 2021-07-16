В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)
Про постраждалих поки не повідомляється
Фото: сепаратистські ЗМІ
Після вибуху почалася сильна пожежа
У Будьоновському районі тимчасово окупованого Донецька стався вибух на газопроводі. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Зазначають, що інцидент стався близько 14:30 неподалік залізничної станції «Мушкетове».
Після вибуху почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежні бригади. Про постраждалих поки не повідомляють.
Також невідомі причини вибуху.