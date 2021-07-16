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    В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)

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    Про постраждалих поки не повідомляється - В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)
    Про постраждалих поки не повідомляється
    Фото: сепаратистські ЗМІ

    Після вибуху почалася сильна пожежа

    У Будьоновському районі тимчасово окупованого Донецька стався вибух на газопроводі. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

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    Зазначають, що інцидент стався близько 14:30 неподалік залізничної станції «Мушкетове».

    Після вибуху почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежні бригади. Про постраждалих поки не повідомляють.

    Також невідомі причини вибуху.

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    Теги: пожежа вибух газ Донецьк рятувальники окуповані території
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    В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)