Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
фото з відкритих джерел

Ханно Певкур вважає, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння

Українська армія є більш адаптованою до війни, ніж російська. Це може стати шляхом до успіху України у війні. Про це в коментарі «РБК-Україна» сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

На його думку, наразі ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні та скільки вона його може прийняти. 

Певкур вважає, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння. За його словами, в України є багато військової техніки, потрібно лише адаптуватися для її використання.  

Міністр оборони Естонії зауважив, що ЗСУ показують приклад адаптації та навчання у використанні нового озброєння.

«Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща», – каже міністр.

Ханно Певкур вважає, що така перевага є шляхом до успіху у війні, однак важливо розуміти, що в нас ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії. Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.

«Це три ключові теми для перемоги й, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія», – додав міністр.

Раніше міністр оборони Естонії заявляв, що одних західних літаків буде недостатньо, аби змінити хід російсько-української війни. За словами посадовця, насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

Теги: росія міністр армія Естонія військові навчання Україна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Питання реформи ЄС та його впливу на швидкість набуття Україною членства в Союзі важливе, але складне
Євроінтеграція України. На цьому тижні нас чекають три важливих події
2 листопада, 18:45
Ми потребуємо не тільки на покарання тих, хто підставив пацанів зі 128-ї під удар. Ми потребуємо змін
У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою
5 листопада, 18:18
Для проведення легітимізації виборчого процесу у військовий стан потрібні зміни Виборчого кодексу, що під час війни дуже складно
Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори
10 листопада, 09:00
Кримінальна справа митрополита Павла налічує дев’ять томів і понад 1,8 тис. аркушів
Вирок митрополиту Павлу ухвалюватиме суддя, яка відпускала без покарання п’яних водіїв
23 жовтня, 19:29
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік
США ударили по об'єктах у Сирії, заява Пісторіуса щодо військової допомоги Україні: головне за ніч
13 листопада, 07:10
Удар крилатими ракетами «Іскандер-К»
Стало відомо, якими ракетами РФ ударила по Кривому Рогу
21 жовтня, 11:46
ЗСУ витісняють окупантів в районі Вербового – Генштаб
ЗСУ витісняють окупантів в районі Вербового – Генштаб
30 жовтня, 09:07
Сили ППО збивали вночі дрони
Нічна атака на Україну: Генштаб повідомив про збиті цілі
31 жовтня, 07:14
Одного з бійців під час штурму було поранено
Штурмовики показали динамічні ближні бої на позиціях окупантів під Бахмутом
4 листопада, 15:26

Політика

Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії
Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії
Допомога Україні є інвестицією у безпеку США – Байден
Допомога Україні є інвестицією у безпеку США – Байден
Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах
Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах
ЦАХАЛ заявляє про розширення операції у Секторі Гази
ЦАХАЛ заявляє про розширення операції у Секторі Гази
Орбан переобраний головою партії влади Угорщини
Орбан переобраний головою партії влади Угорщини
Орбан відзначився черговою скандальною заявою про Україну та ЄС
Орбан відзначився черговою скандальною заявою про Україну та ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
24K
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
19K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
15K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
12K
Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
9318
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії

Новини

Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту