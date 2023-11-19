Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії

Ханно Певкур вважає, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння

Українська армія є більш адаптованою до війни, ніж російська. Це може стати шляхом до успіху України у війні. Про це в коментарі «РБК-Україна» сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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На його думку, наразі ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні та скільки вона його може прийняти.

Певкур вважає, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння. За його словами, в України є багато військової техніки, потрібно лише адаптуватися для її використання.

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Міністр оборони Естонії зауважив, що ЗСУ показують приклад адаптації та навчання у використанні нового озброєння.

«Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща», – каже міністр.

Ханно Певкур вважає, що така перевага є шляхом до успіху у війні, однак важливо розуміти, що в нас ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії. Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.

«Це три ключові теми для перемоги й, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія», – додав міністр.

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Раніше міністр оборони Естонії заявляв, що одних західних літаків буде недостатньо, аби змінити хід російсько-української війни. За словами посадовця, насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.