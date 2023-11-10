РФ пропонує українцям «евакуацію» з Сектора Гази в обмін на інтерв'ю – розвідка

Такий вигляд має Сектор Гази після атаки ЦАХАЛ

Пропагандисти прагнуть скористатись загостренням базових потреб людини для дискредитації України

У Секторі Гази Росія проводить інформаційну операцію проти українців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що росіяни на Близькому Сході реалізовують чергову інформаційну операцію з метою дискредитації нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни РФ телефонують українцям, які наразі перебувають у Секторі Гази, та поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі, зокрема:

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«Україна вас кинула»;

«Порятунку більше не буде»;

«Росія готова вас евакуювати».

Водночас російські абоненти дають зрозуміти, що в обін за можливість нібито евакуації із Сектора Гази необхідно буде надати інтерв’ю для російського інформаційного агентства. Детальніше про зміст інтерв’ю чи можливі запитання так звані «рятівники» не кажуть нічого.

«Отже, терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме – створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні», – додають у розвідці.

Головне управління розвідки Міноборони України закликає співгромадян у Секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.

Нагадаємо, із Сектора Гази евакуювали першу групу громадян – 43 українці.

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Раніше повідомлялося, що у людей в Секторі Гази майже закінчилася їжа.

ЗМІ повідомляють, що армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.