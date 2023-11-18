Росіяни заявили про атаку дрона на авіазавод, що виробляє ракети

Дрон пробив дах цеху та вибухнув

Зранку 17 листопада нібито український безпілотник намагався атакувати авіаційний завод у Смоленську (РФ). Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Так, за даними каналу Baza, близько 8-ї години ранку БПЛА був пригнічений силами РЕБ і впав на територію «Смоленського авіаційного заводу», після чого пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, яку швидко ліквідували.

Стверджується, що ніхто не постраждав, пошкодилася лише покрівля - в ній залишилася метрова пробоїна.

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Пізніше губернатор Смоленської області повідомив, що ППО збили українські безпілотники літакового типу у Задніпровському районі та на території Смоленського району.

Зазначимо, що Смоленський авіаційний завод виробляє ракети Х-59.

Нагадаємо, 16 листопада ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух.

Раніше, у ніч на 16 листопада, сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ. Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.