Посол Маркарова зробила першу подачу на відкритті бейсбольного сезону у США (фото, відео)

Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова представила Українську державу на церемонії урочистого відкриття Сезону Вищої бейсбольної ліги – 2023 в США

За даними Федерації бейсболу України, 54 бейсболісти вступили до лав ЗСУ, одна людина загинула

Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова представила Українську державу на церемонії урочистого відкриття Сезону Вищої бейсбольної ліги – 2023 в США та, на запрошення організаторів, зробила першу подачу м’яча на столичному стадіоні.

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Церемонія відбулася під час стартового матчу Національної збірної Washington Nationals проти її суперника зі східного дивізіону, команди Atlanta Braves.

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«Для нас велика честь, що посол Маркарова приєдналася до відзначення початку нашого бейсбольного сезону. Ми глибоко захоплюємося лідерством і мужністю посла Маркарової, а також силою духу всього українського народу в цей найважчий час, і ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну», – зауважив у цьому зв’язку керуючий головний власник Washington Nationals Марк Лернер.

Учасники церемонії вшанували мужність і стійкість українського народу, а також згадали жертв російської війни проти України.

«Для мене велика честь розпочинати цей Перший день сезону, і я щиро вдячна всім американцям за те, що вони підтримують Україну, коли ми боремося за наш дім, за гідність, свободу та незалежність»,- зауважила зі свого боку посол України в США.

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Вона підкреслила, що з перших днів широкомасштабної агресії рф тисячі українських спортсменів разом з іншими громадянами зголосилися стати на захист своєї держави.

У цьому зв’язку Маркарова нагадала про недавні втрати в спорті через російську війну. Так, 62 українських спортсмени й тренери були вбиті росіянами під час агресії. Ще 16 отримали поранення, 28 перебувають у полоні, шість вважаються зниклими безвісти.

За даними Федерації бейсболу України, 54 бейсболісти вступили до лав ЗСУ, одна людина загинула.

«Ми поділяємо пристрасть до свободи, а також до бейсболу разом зі Сполученими Штатами, і ми переможемо разом», – зауважила Маркарова.

Зауважимо, бейсбол, як самостійна ігрова дисципліна, втратила свій провідний статус і не буде представлена на майбутній Олімпіаді в Парижі.