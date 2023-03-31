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Посол Маркарова зробила першу подачу на відкритті бейсбольного сезону у США (фото, відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Посол Маркарова зробила першу подачу на відкритті бейсбольного сезону у США (фото, відео)
Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова представила Українську державу на церемонії урочистого відкриття Сезону Вищої бейсбольної ліги – 2023 в США
фото:Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

За даними Федерації бейсболу України, 54 бейсболісти вступили до лав ЗСУ, одна людина загинула

Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова представила Українську державу на церемонії урочистого відкриття Сезону Вищої бейсбольної ліги – 2023 в США та, на запрошення організаторів, зробила першу подачу м’яча на столичному стадіоні.

Церемонія відбулася під час стартового матчу Національної збірної Washington Nationals проти її суперника зі східного дивізіону, команди Atlanta Braves.

«Для нас велика честь, що посол Маркарова приєдналася до відзначення початку нашого бейсбольного сезону. Ми глибоко захоплюємося лідерством і мужністю посла Маркарової, а також силою духу всього українського народу в цей найважчий час, і ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну», – зауважив у цьому зв’язку керуючий головний власник Washington Nationals Марк Лернер.

Учасники церемонії вшанували мужність і стійкість українського народу, а також згадали жертв російської війни проти України.

«Для мене велика честь розпочинати цей Перший день сезону, і я щиро вдячна всім американцям за те, що вони підтримують Україну, коли ми боремося за наш дім, за гідність, свободу та незалежність»,- зауважила зі свого боку посол України в США.

Вона підкреслила, що з перших днів широкомасштабної агресії рф тисячі українських спортсменів разом з іншими громадянами зголосилися стати на захист своєї держави.

У цьому зв’язку Маркарова нагадала про недавні втрати в спорті через російську війну. Так, 62 українських спортсмени й тренери були вбиті росіянами під час агресії. Ще 16 отримали поранення, 28 перебувають у полоні, шість вважаються зниклими безвісти.

За даними Федерації бейсболу України, 54 бейсболісти вступили до лав ЗСУ, одна людина загинула.

«Ми поділяємо пристрасть до свободи, а також до бейсболу разом зі Сполученими Штатами, і ми переможемо разом», – зауважила Маркарова.

Зауважимо, бейсбол, як самостійна ігрова дисципліна, втратила свій провідний статус і не буде представлена на майбутній Олімпіаді в Парижі.

Теги: посол фото ЗСУ США спорт відео посольство Оксана Маркарова

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