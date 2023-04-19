Міноборони назвало одну з найдорожчих операцій Росії

Ворог незначно просунувся на кількох ділянках у Бахмуті

Бахмут для росіян уже став найдорожчою операцією, бо саме там вони зазнають найбільше втрат як техніки, так і живої сили. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону.

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«Для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні сили у великій мірі. Вони зазнають там величезних втрат. І ці втрати у декілька разів вищі за наші втрати. Це війна, і ми повинні бути реалістами. На жаль, така ціна нашої незалежності», – зазначила Маляр.

Представниця Міністерства зазначила, що планування нашого командування там дозволяє зробити так, щоб втрати України були мінімальними при тому, які вони могли б бути у таких важких боях.

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На місто-фортецю ворог кинув більшість сил.

«Але вони туди кидають і зброю, і техніку. Для них це дуже важливо. Здається, що це вже навіть не тільки з військової точки зору, а й з політичної, бо вони й пропаганду всю свою кинули на Бахмут. І, відповідно, ми для того, щоб їх стримувати, теж повинні там концентрувати велику кількість зусиль. Дійсно, через те, що вони не можуть вести з нами вуличні бої, бо вони в них програють, вони вдалися до своєї перевіреної сирійської тактики та фактично стирають з лиця землі будівлі. В такому стані дуже складно утримувати позиції. Фактично, їх неможливо утримувати у такій ситуації. Дійсно, на певних ділянках є незначне просування ворога», – додала Маляр.

Раніше ЗСУ розповіли, як росіяни ведуть бої за Бахмут.