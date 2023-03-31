Повітряні сили підтвердили використання Україною «розумних» авіабомб

Україні необхідна більша кількість бомб JDAM для того, щоб мати ще більший успіх на фронті

Українська бойова авіація вже використовує бомби JDAM проти російських окупантів. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні», – розповів Ігнат.

Речник також вважає, що Україні необхідна більша кількість таких бомб для того, щоб мати ще більший успіх на фронті.

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Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це відносно недорогий комплект наведення звичайної бомби виробництва компанії Boeing. Він перетворює наявні некеровані бомби загального призначення на «розумну» зброю з точним керуванням. Базові варіанти JDAM можна запускати у ціль з відстані понад 28 км. Додавання крил дозволяє розширити досяжність використання бомб до 70-80 км.

Як повідомлялося, ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM.

Нагадаємо, триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.