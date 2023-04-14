Ситуація на фронті: ЗСУ відбили 40 атак та знищили станцію радіоелектронної боротьби

Противник наступає на чотирьох напрямках

Триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було відбито близько 40 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

Протягом доби російські окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

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Куп’янський напрямок

Ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

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Мар’їнський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.