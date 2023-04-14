Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація на фронті: ЗСУ відбили 40 атак та знищили станцію радіоелектронної боротьби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація на фронті: ЗСУ відбили 40 атак та знищили станцію радіоелектронної боротьби
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження живої сили ворога
фото ілюстративне

Противник наступає на чотирьох напрямках

Триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було відбито близько 40 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.
Протягом доби російські окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: росія війна Генштаб ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованій Донеччині відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних
Окупанти вигадали ще один спосіб змусити українців брати паспорти РФ
Сьогодні, 07:14
Одночасно зі Слов'янськом рашисти вдарили по Краматорську та Костянтинівці
Масований обстріл Слов’янська: є загиблі, під завалами люди (оновлено)
Сьогодні, 17:52
Внаслідок удару є руйнування будівель
Окупанти поцілили керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщині (фото)
Сьогодні, 18:05

Події в Україні

Ситуація на фронті: ЗСУ відбили 40 атак та знищили станцію радіоелектронної боротьби
Ситуація на фронті: ЗСУ відбили 40 атак та знищили станцію радіоелектронної боротьби
Хоче підірвати довіру українців до командування. Кремль розпочав психологічну операцію
Хоче підірвати довіру українців до командування. Кремль розпочав психологічну операцію
Окупанти поцілили керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщині (фото)
Окупанти поцілили керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщині (фото)
Масований обстріл Слов’янська: є загиблі, під завалами люди (оновлено)
Масований обстріл Слов’янська: є загиблі, під завалами люди (оновлено)
Знищено частину елітного спецназу – The Washington Post розкрив шокуючі втрати росіян
Знищено частину елітного спецназу – The Washington Post розкрив шокуючі втрати росіян
Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму
Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
8341
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
8305
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6681
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
6165
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
4353
Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Сьогодні, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту