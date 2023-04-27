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Командувач Сил спецоперацій відвідав Бахмут (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Командувач Сил спецоперацій відвідав Бахмут (відео)
Оборонці Бахмута та командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко
фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Хоренко ознайомився з поточною ситуацією у місті-фортеці

Командувач Сил спеціального призначення Віктор Хоренко відвідав Бахмут із групами спецпідрозділу. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО Збройних Сил України.

Хоренко ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з бійцями підрозділів Сил спецоперацій, які обороняють Бахмут.

На відео видно, як Хоренко з бійцями приїжджають у місто, переміщаються житловою зоною та спускаються до підвалу. У підвалі проходить нарада. Потім спецпідрозділ підіймається на вулицю.

Останні кадри відео знято у темряві.

Нагадаємо, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: Бахмут ЗСУ війна росія окупанти

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