«Рамштайн-11»: стала відома дата

На наступному «Рамштайні» обговорять кризу, що триває в Україні

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня. Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, передає «Радіо Свобода».

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«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – цитує видання американських посадовців.

На наступному «Рамштайні» обговорять кризу, що триває в Україні, а також різноманітні проблеми у сфері безпеки, які постали перед союзниками й партнерами США.

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Очікується участь міністрів оборони та представників командувань з усього світу.

Раніше Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн». Пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, – броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.