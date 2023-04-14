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У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов
Данілов просить не робити припущень стосовно планів українських військових
фото з відкритих джерел

Данілов розповів, коли закінчиться війна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України мають не один варіант розвитку подій на фронті. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення», – зазначив Данілов, якого цитує Укрінформ

За його словами, українські військові мають «не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті», бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня. 

«І усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ. У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може», – наголосив секретар РНБО. 

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що рішення про початок контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ прийматиме самостійно в останній момент

Секретар РНБО також відреагував на витік секретних документів Пентагону, зокрема щодо України 

Теги: контрнаступ Україна ЗСУ війна Олексій Данілов

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