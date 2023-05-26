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Окупанти вдарили ракетою по медзакладу у Дніпрі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по медзакладу у Дніпрі
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється
фото ілюстративне

Внаслідок ракетної атаки є постраждалі

Російські загарбники знову завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі», – йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

«Єдине офіційне джерело інформації – обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години. Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

За даними КМВА, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва. 

Також внаслідок ракетної атаки виникли пожежі та є пошкодження у Дніпрі.

Теги: Дніпро ракета війна окупанти

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