Повітряні сили повідомили, як РФ вдається виготовляти смертоносну зброю

Винищувач і ракета – це високотехнологічні речі, де потрібна така продукція як напівпровідники, чіпи, процесори. Це те, що Росія не може виготовляти

Росія може виготовляти сама, вибухівку, фюзеляжу, ракетні двигуни і на сьогодні вона є виробником технологічних речей, таких як літаки, гелікоптери.

Росія отримує контрабандою компоненти для створення ракет із країн, які симпатизують їй. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Росія має можливість і буде продовжувати виготовляти смертоносну зброю – високоточні далекобійні ракети, які можуть діставати далеко всередину країни. Ще з весни минулого року ця тема була на слуху – всі почали рахувати арсенал саме тих ракет, які можуть тероризувати наші тили», – сказав він.

Відтоді, за словами Ігната, змінилося тільки те, що Росія використала великий арсенал восени та взимку, і продовжує це виробництво вже в умовах 11-го пакета санкцій.

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«Здавалося б, уже після 3-4 пакета це можна було б якось призупинити або бодай вплинути на це. Але восени ми бачили літні ракети, взимку – осінні і зараз бачимо весняні ракети – з бірками, з датою виробництва, а деякі навіть і без бірок, тобто не встигають навіть, просто фломастером підписують, коли їх виготовлено. Те, що вони мають – це контрабанда, постачання з країн, які симпатизують Росії», – заявив речник

За його словами, Росія може виготовляти сама, вибухівку, фюзеляжу, ракетні двигуни і на сьогодні вона є виробником технологічних речей, таких як літаки, гелікоптери.

«І навіть літаки сьогодні виготовляє на експорт тим таки дружнім країнам. Винищувач і ракета – це високотехнологічні речі, де потрібна така продукція як напівпровідники, чіпи, процесори. Це те, що Росія не може виготовляти. Ці товари потрібні не лише для військової галузі, але й цивільної. Не раз наголошував – нафтовидобувна галузь теж технологічна річ», –зазначив військовий.

Ігнат наголосив, що якщо в Росію припинити постачання і цього обладнання, вона не матиме чим фінансувати свою війну. «Це надзвичайно серйозні речі – економічні санкції як для товарів військового, так і цивільного призначення. Саме контроль цих санкцій і недопущення їх порушення примусить Росію зрештою відмовитися від своїх дій», – сказав він.

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Коментуючи роботу української ППО речник Повітряних сил зазначив, що Patriot збиває аеробалістичні ракети «Кинджал» та іншу балістику.

Триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.