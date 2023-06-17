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За добу відбулося 22 бойових зіткнення: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
За добу відбулося 22 бойових зіткнення: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника
фото: Генштаб

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах

Триває 479-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Янжулівка Чернігівської області.  Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Костобобрів, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскристівщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика  Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської та Новоселівське Луганської областей.

На Лиманському напрямку

Ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка,  Спірне, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки Запорізької області та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Новодмитрівка, Червноий Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та один артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, як РФ вдається виготовляти смертоносну зброю.

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Теги: Білорусь ворог Антон Дробович Херсон Авдіївка наркотики Миколаїв алкоголь Генштаб окупанти Костянтинівка Вугледар

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