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Міноборони попередило про психологічну операцію ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони попередило про психологічну операцію ворога
Уламки ракети впали на проїжджу частину дороги
фото: Віталій Кличко

РФ хоче, щоб підсвідомо в українців склалось враження «беззахисності столиці»

Росія не тільки запускає по Україні ракети для залякування, але паралельно також веде і психологічну війну, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначає, що завдання росіян – максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців, адже це два важливих чинники опору. Окупанти роблять це військовими та інформаційними методами, наголосила Маляр.

«Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва  – це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати... Вдарити по Києву для ворога – це показати вразливість нашого символу стійкості», – написала заступниця міністра оборони.

РФ хоче, щоб підсвідомо в українців склалось враження «беззахисності столиці».

«Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян», – додала Маляр.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Близько 11:30 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Теги: Київ ракета війна

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