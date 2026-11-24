За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7475 дронів-камікадзе та здійснили 1865 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 17 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Марчишина Буда, Бачівськ, Товстодубове, Вільна Слобода, Сопич, Харківка, Кучерівка, Кореньок, Шалигине, Яструбщина, Партизанське, Вовківка, Нова Слобода, Гірки, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Ободи, Корчаківка, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Могриця, Лужки, Храпівщина, Нескучне Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Пустогород, Вакалівщина.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив три атаки, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ, та здійснив 106 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, шість з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку противника у районі населеного пункту Охрімівка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили чотири атаки в районах населених пунктів Зелена Долина, Зарічне та в бік Лиману.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Діброва та Ямпіль.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля, Кучерового Яру.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Новогришине, Василівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Нове Запоріжжя, Різдвянка та в районах Добропілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного.

Нагадаємо, триває 1735-й день повномасштабної війни в Україні.