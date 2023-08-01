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Правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського воєнкома (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського воєнкома (фото, відео)
В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує законний дохід посадовця
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу

Правоохоронці провели обшуки у начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Проти нього відкрито справу за фактом незаконного збагачення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, дніпропетровський воєнком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площею 500 квадратних метрів.

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В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує його законний дохід.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання військкома та його близьких, а також автомобілями.

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі. Також суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого

Теги: Офіс Генерального прокурора прокурор Дніпропетровщина

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