Правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського воєнкома (фото, відео)

В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує законний дохід посадовця

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу

Правоохоронці провели обшуки у начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Проти нього відкрито справу за фактом незаконного збагачення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними правоохоронців, дніпропетровський воєнком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площею 500 квадратних метрів.

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В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує його законний дохід.

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Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання військкома та його близьких, а також автомобілями.

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримали на хабарі. Також суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого