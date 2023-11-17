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В окупованому Севастополі прогриміли вибухи: піднімається дим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи: піднімається дим
У центрі Севастополя піднімається дим
фото ілюстративне

На півострові оголошена повітряна тривога

Жителі тимчасово окупованого Севастополя почули гучні вибухи. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що у центрі міста піднімається дим.

Місцеві жителі пишуть про те, що від гучних звуків у будинках «тремтять вікна».

Рух транспорту перекрито.

Пропагандисти повідомляють про роботу ППО.

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: Севастополь Крим вибух

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