CNN пояснив, чому Росії цьогоріч буде складніше влаштувати блекаут в Україні

За словами заступника начальника ГУР Вадим Скібіцького, цієї зими Росії буде значно важче нашкодити українській енергосистемі

Зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів. Тому цієї зими Росії буде значно важче нашкодити українській енергосистемі. Про це повідомляє CNN.

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Як зазначає видання, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року. На його думку, тепер окупантам буде складніше досягнути поставленої мети.

«Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко досягти результату – ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють», – наголосив він.

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До того ж енергетики також зробили свою частину роботи, скориставшись літньою паузою, коли російські терористи били по зерновій інфраструктурі замість енергосистеми.

«Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили оборону навколо електростанцій. Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші», – розповів CNN генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

За словами Скібіцького, навколо ключових об’єктів енергорозподільчої мережі встановлено фізичні бар’єри – так звані габіони, що являють собою мішки з піском, скріплені металевими клітками, що в теорії має захистити від уламків ракет та дронів-камікадзе.

«Наша мета – зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї. Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона», – розповів CNN голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Окрім того, компанія підготувала резерви обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів для ліквідації наслідків можливих атак та створила резервні ланцюги електрозабезпечення споживачів.

Як зазначається, в «Укренерго» запевняють, що змогли усунути частину тогорічних пошкоджень і готові постачати збільшені обсяги електроенергії, необхідні для зими. Однак, за словами Кудрицького, на повне відновлення енергосистеми можуть знадобитися роки.

Нагадаємо, цієї зими українці не виключають повторних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку російських окупантів – 88% опитуваних припускають повернення систематичних відключень світла.

До слова, Російська Федерація все робитиме для того, щоб залишити українців без тепла та світла, тому Україна готується до можливих ударів. Міністерство внутрішніх справ вже підготувало план дій на випадок довготривалих відключень електроенергії.