Розвідка оприлюднила унікальні кадри рейдів в окупованому Криму (відео)

Воїни показали, як проходить підготовка та реалізація спецоперацій на півострові

Головне управління розвідки України показало унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму.

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«Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами «Стугни» та «Братства» спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань!», – йдеться в дописі під відео.

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Нагадаєм, у четвер, 16 листопада, близько 6:40 у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило, що вночі 16 листопада нібито перехоплено три безпілотники над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим.

До слова, активісти вивісили прапор України на горі Бойка у тимчасово окупованому Криму.