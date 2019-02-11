Представник ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» пояснив чому вони носять з собою балончики і ножі



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Якщо на мене будуть нападати, я можу сподіватися тільки на себе, - Сініцин

Ножі та газові балончики активісти носять для захисту свого життя, - активіст

Волонтер і представник ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» Роман Сініцин пояснив, чому в активістів, яких затримали в суботу в Києві на Подолі, мали при собі балончики і ножі. Про це він розповів на прес-конференції «Незаконне затримання, побиття і пограбування поліцією учасників акції «Хто замовив Катя Гандзюк?».

Як зазначив Сініцин, ножі та газові балончики вони носять тому, що за останні рік було понад 50 нападів на активістів .

«Ми у всіх справах бачимо повний саботаж. Я особисто завжди ношу з собою ніж або балончик. І я розумію, що не дай Боже, якщо на мене будуть нападати, я можу сподіватися тільки на себе. Якщо це мені допоможе зберегти життя і здоров'я, то я буду носити», - заявив активіст.

Разом з тим, Роман Сініцин заявив, що через його публікації в Facebook зареєстровано кримінальне провадження. Він повідомив, що очікує обшуків найближчим часом.

«Вже зареєстровано провадження за фактом нібито погроз співробітникам поліції і їх сім'ям через публікації у Facebook. Оперативно було відкрито кримінальну справу. Я не виключаю, що сьогодні - завтра будуть проведені певні обшуки. Це виглядає дуже дивно. Ми розцінюємо це як спробу тиску», - додав він.

«Зараз відбуваються дивні події. Керівництво поліції стверджує, що повинно було бути два мітинги. Хлопці справді йшли на акцію і повинні були тримати банер. Але затримали чомусь тільки їх. Мені сказали співробітники поліції, що у них є команда затримувати тільки «малих», - розповів Сініцин.

Нагадаємо, 9 лютого активістів, які були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко на Контрактовій площі, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.