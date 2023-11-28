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Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Представниця Зеленського в Криму розповіла, як змінилися настрої мешканців півострова
Мітинг на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення «референдуму» в Криму
фото: Reuters

Ташева: Після початку повномасштабної війни гасла «Крим з Росією назавжди» і «У Криму все спокійно» вже не звучать переконливо

Більшість жителів тимчасово окупованого Кримського півострова, які мали нейтральну і проросійську позицію, розчарувалися в діях Російської Федерації. Про це сказала представниця президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю агентству «Укрінформ».

Ташева зазначила, що особисто спілкується з кримчанами. За її словами, настрої у жителів півострова різні. Вона нагадала, що за час окупації до Криму незаконно переїхали щонайменше 800 тис. російських громадян, від яких не варто чекати лояльності до України.

«Є українські громадяни, які мали нейтральну позицію, проросійське населення. Але більшість із них розчарувалася в діях РФ. Росіяни не виконали те, що обіцяли зробити в Криму», – сказала Ташева.

Як зазначає представниця президента, російський диктатор Володимир Путін запевняв, що в Крим будуть спрямовані інвестиції і він перетвориться на дуже розвинений регіон, однак цього не сталося. На півострові сильно зросли ціни, є дефіцит продуктів, ліків і паливно-мастильних матеріалів, а місцеве населення мобілізують для війни в Україні.

Ташева нагадала, що жителям Криму транслювали гасла про те, що «Крим з Росією назавжди» і «У Криму все спокійно», які після початку повномасштабної війни вже не звучать переконливо. Кримчани побачили, що Україна бореться за півострів, зокрема військовим шляхом.

«Люди бачать, що, з одного боку, в Криму – небезпечно, з іншого – життя аж ніяк не покращується. Гарних настроїв немає. Частина людей їде з півострова», – зазначила Ташева.

Представниця президента також вказала на те, що на території Криму діють кілька рухів опору, зокрема партизанський рух «Атеш», рух громадського спротиву «Жовта стрічка», жіночий рух «Зла мавка», «Кримські бойові чайки».

Крім того, жителі півострова всіляко продовжують демонструвати свою прихильність до України, роблячи татуювання з українською символікою, синьо-жовтий манікюр, піднімаючи українські прапори, обливаючи жовтою і блакитною фарбами окупаційні «військкомати» та поширюючи в соцмережах правду про життя в окупації.

«Ми бачимо, що Україну чекають у Криму. Про це слід розповідати і міжнародним партнерам, і українським громадянам», – сказала Ташева.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що панічні настрої на Кримському півострові надалі будуть посилюватися.

Як повідомлялося, Росія планує «масштабно» відзначати 10-у річницю незаконної окупації Криму. Зазначимо, що починаючи з серпня 2022 року в окупованому Росією Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це нібито стріляниною по українських безпілотниках, а також нібито роботою ППО або навчаннями військових.

До слова, Україна хоче повернути географічним назвам Криму історичні найменування кримськотатарською мовою. Триває підготовка цього рішення.

Теги: Крим Володимир Зеленський війна путін окупація

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