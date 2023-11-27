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Одещина змінює формат навчання у школах та дитсадках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одещина змінює формат навчання у школах та дитсадках
Освітній процес на Одещині сьогодні не зупинився, навіть попри важкі погодні умови
фото ілюстративне

Кожна громада окремо приймає рішення, як організувати роботу навчальних закладів

Школи та дитячі садки Одеської області відзавтра, 28 листопада, почнуть працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з негодою. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

Кіпер наголосив, що освітній процес в області сьогодні, 27 листопада, не зупинився, навіть попри важкі погодні умови.

«Від завтрашнього дня організуємо навчання в області у гнучкому, змішаному форматі, передбачивши очний процес для учнів, які перебувають у навчальному закладі, та дистанційний (синхронне та асинхронне навчання) - для учнів, які через погодні умови ще залишаться вдома», – розповів він.

Очільник ОВА додав, що кожна громада окремо приймає рішення, як організувати роботу навчальних закладів з огляду на наявність світла, тепла, зв'язку та інтернету.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через негоду замерзли насмерть три особи.

В Одесі жителі Пересипського району залишаються без опалення через серйозну аварію. Через негоду відбулося падіння 100-метрової труби на котельні великої потужності.

Теги: навчання Одещина війна

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