Одещина змінює формат навчання у школах та дитсадках
Кожна громада окремо приймає рішення, як організувати роботу навчальних закладів
Школи та дитячі садки Одеської області відзавтра, 28 листопада, почнуть працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з негодою. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.
Кіпер наголосив, що освітній процес в області сьогодні, 27 листопада, не зупинився, навіть попри важкі погодні умови.
«Від завтрашнього дня організуємо навчання в області у гнучкому, змішаному форматі, передбачивши очний процес для учнів, які перебувають у навчальному закладі, та дистанційний (синхронне та асинхронне навчання) - для учнів, які через погодні умови ще залишаться вдома», – розповів він.
Очільник ОВА додав, що кожна громада окремо приймає рішення, як організувати роботу навчальних закладів з огляду на наявність світла, тепла, зв'язку та інтернету.
Раніше повідомлялося, що в Одесі через негоду замерзли насмерть три особи.
В Одесі жителі Пересипського району залишаються без опалення через серйозну аварію. Через негоду відбулося падіння 100-метрової труби на котельні великої потужності.
Коментарі — 0