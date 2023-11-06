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Україна вироблятиме аналоги «Шахедів» та смерть помічника Залужного. Головне за 6 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна вироблятиме аналоги «Шахедів» та смерть помічника Залужного. Головне за 6 листопада
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед»

Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед», смерть помічника Залужного, суд обрав запобіжний захід у справі нардепа Дубінського. «Главком» склав добірку новин 6 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Ексзаступник міністра оборони підозрюється у розтраті майже 1 млрд грн

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки заявили, що зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

Правоохоронці не назвали імені фігуранта, однак підкреслили, що він був заступником міністра з 2021 по 2023 роки. Ймовірно йдеться про В'ячеслава Шаповалова, що обіймав відповідну посаду з 17 листопада 2021 року до 24 січня поточного року.

Зазначається, що у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед»

В Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ. Сили оборони їх вже замовляють, розповів голова Укроборонпрому Герман Сметанін.

На питання, чи є цей безпілотник аналогом іранського Shahed, Сметанін зазначив, що в Україні багато державних та приватних виробників, а деякі розробки є потужнішими. За словами Сметаніна, рекорд за дальністю бойового вильоту українських безпілотників становить приблизно 1000 кілометрів. Крім того, він наголосив на високій потребі FPV-дронів. зараз потрібно дуже багато.

Удар ЗСУ по кораблю «Аскольд»: з'явилися фото та відео пошкоджень

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило пошкодження російського малого ракетного корабля «Аскольд» в результаті ударів по суднобудівному заводу в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада.

Російський ракетоносій «Аскольд» – найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс» отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму

Суд обрав запобіжний захід у справі нардепа Дубінського

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у справі про організацію схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Від вибуху гранати загинув помічник Залужного

У селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Як повідомляє «Еспрессо», із посиланням на дружину, що чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав загибель свого помічника Геннадія Честякова невимовним болем та важкою втратою для Збройних сил.

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Теги: суд ЗСУ війна безпілотник Валерій Залужний

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