Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
Росія здійснила по Україні чергову ракетну атаку
Вранці російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України, одна з ракет впала у Білорусі, президент підписав резонансний закон про медіа, вибухи в російському Енгельсі завдали значних втрат окупантам. Ми зібрали головні новини 29 грудня, щоб ви були в курсі всього важливого.
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну
Вранці в четвер, 29 грудня, Росія знову здійснила по Україні масовану ракетну атаку. Через удари по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області. Під час ранкових ударів, яким передувала нічна атака дронів, Російська Федерація використала крилаті ракети Х-101/Х-555, «Калібр», Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П. Також 11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» було знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.
Падіння ракети на території Білорусі: міністерство Лукашенка повідомило деталі
Під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню. Попередньо встановлено, що уламки належать до зенітної керованої ракети комплексу С-300.
Президент підписав закон «Про медіа»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про медіа. Про це йдеться у картці законопроєкту. Документ запроваджує регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ. Проте деякі депутати та активісти заявляють, що цей закон містить низку послаблень для російськомовної медіаіндустрії та існують «небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: розвідка повідомила про наслідки для РФ
Вибухи на російському аеродромі «Енгельс», що сталися у понеділок, 26 грудня, завдали шкоди російським літакам, транспортним засобам та особовому складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни.
До чого готуватися порушникам комендантської години на Новий рік: відповідь поліції
У новорічну ніч в умовах воєнного стану поліція буде проводити перевірку документів, проте за «обґрунтованої потреби» ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілів.
Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.
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