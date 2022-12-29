Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент підписав закон «Про медіа»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент підписав закон «Про медіа»
Офіс президента

Документ запроваджує регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про медіа. Про це йдеться у картці законопроєкту.

У пояснювальній записці зазначено, що метою документа є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов’язань перед європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства у національне законодавство.

Проте деякі депутати та активісти заявляють, що цей закон містить низку послаблень для російськомовної медіаіндустрії та існують «небезпеки розмінування культурного кордону з Росією». Зокрема:

  • зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
  • повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
  • скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
  • скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
  • дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
  • скасування заборони пісень російських виконавців.

Крім того, документ запроваджує регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (типу Netflix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Нагадаємо,  «Європейська Солідарність» заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні. 

Раніше народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», який Верховна Рада може ухвалити найближчим часом, містить пункт, який ставить під загрозу діяльність усіх онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагав.

Раніше Національна спілка журналістів України висловила занепокоєння через законопроєкт «Про медіа», який вже схвалив парламент у першому читанні. Відповідно до заяви організації, на жодне засідання не було запрошено журналістів чи інших працівників ЗМІ, які справедливо критикують закон. Самі засідання відбувалися в непрозорий спосіб – без загальнодоступної трансляції. Нову редакцію закону не було завчасно оприлюднено, як не було проведено й обговорень ані з ключовими стейкхолдерами, ані з громадськістю.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці. Згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко  заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої  ми звикли в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗМІ Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати можуть прийняти шкідливий для медіа закон
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
13 грудня, 10:37
Експерти бояться цензури через новий закон
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03
Рада прийняла закон «Про медіа»
Рада прийняла закон «Про медіа»
13 грудня, 18:11

Політика

Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів
Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів
Президент підписав закон «Про медіа»
Президент підписав закон «Про медіа»
Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування
Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування
Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін
Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: розвідка повідомила про наслідки для РФ
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: розвідка повідомила про наслідки для РФ
Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення
Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
108K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
93K
Повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин (оновлено)
25K
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)
20K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну
17K
29 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Кличко підтвердив вибухи у Києві
Сьогодні, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Сьогодні, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту