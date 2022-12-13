Рішення підтримали 299 народних депутатів

Верховна Рада прийняла скандальний закон «Про медіа» (№2693-Д). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів.

Не пройшла поправка про використання ЗМІ під час виборів.

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«З негативного: фактично повертається державне телебачення. Не суспільне, а саме державне у вигляді телеканала «Рада». З позитивного: повинні показувати засідання Ради. Я неодноразово наголошував, що це необхідно зробити і не ховати прийняття важливих для країни законопроектів», - написав Гончареннко.

Нагадаємо, «Європейська Солідарність» заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні.

Раніше народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», який Верховна Рада може ухвалити найближчим часом, містить пункт, який ставить під загрозу діяльність усіх онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагав.

Раніше Національна спілка журналістів України висловила занепокоєння через законопроєкт «Про медіа», який вже схвалив парламент у першому читанні. Відповідно до заяви організації, на жодне засідання не було запрошено журналістів чи інших працівників ЗМІ, які справедливо критикують закон. Самі засідання відбувалися в непрозорий спосіб – без загальнодоступної трансляції. Нову редакцію закону не було завчасно оприлюднено, як не було проведено й обговорень ані з ключовими стейкхолдерами, ані з громадськістю.

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Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці. Згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні.