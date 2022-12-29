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До чого готуватися порушникам комендантської години на Новий рік: відповідь поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До чого готуватися порушникам комендантської години на Новий рік: відповідь поліції
Клименко наголосив, що люди, порушуючи комендантську годину, мають розуміти, що їх може зупинити патруль для перевірки особи
фото: vinnitsa.info

Поліція буде проводити перевірку документів, проте за «обґрунтованої потреби» ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілі

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що чекатиме на порушників комендантської години в Новий рік, який пройде в умовах воєнного стану. Деталі Клименко повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Голова Нацполіції нагадав, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації й ці обмеження не скасовуються через свята. Нині у кожному регіоні України встановлено свій період комендантської години.

Клименко наголосив, що люди, порушуючи комендантську годину, мають розуміти, що їх може зупинити патруль для перевірки особи, тому обов'язково мати при собі документи. «Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю», – сказав голова Нацполіції.

Він також пояснив, що поліція буде проводити перевірку документів, проте за «обґрунтованої потреби» ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілів. За словами Клименка, у разі якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то її можуть затримати.

«Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами й вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції», – підсумував Клименко.

Раніше повідомлялося, що під час святкування Нового року у Києві не буде скасована комендантська година. Також жодних великих святкувань в місті не буде.

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Теги: свята документи військові Україна поліція Ігор Клименко комендантська година

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