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Президент повідомив, скільки українців вдалося врятувати з російського полону за рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент повідомив, скільки українців вдалося врятувати з російського полону за рік
Загалом за час війни з російського полону повернулись 3956 людей
фото з відкритих джерел

Скільки людей Україна повернула з російського полону за час війни

Цього року Україні вдалося повернути з російського полону 1358 людей. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у новорічному відеозверненні.

«Для мене гордість – бути президентом таких людей, українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила.  Протягом цього високосного року ми доводили це щодня. І бачили це вчора. Коли були окрилені щастям, бо на рідну землю з полону повернулося 189 українців. Бо вони зустрінуть Новий рік удома. Бо ми повертаємо своїх. 1358 людей за цей рік», – сказав він.

Загалом за час війни з російського полону повернулись 3956 людей.

«І я називаю не приблизні, а дуже точні цифри, бо кожна з них – це людина, наша людина, дуже важлива людина. І з поверненням кожної ми повертаємо в Україну життя. І як щоразу, коли це стається, плачемо ми всі. Неважливо, розчулена мати, або це дитинка, яка дочекалась татуся, чи президент України, ми плачемо всі, бо всі ми – люди й зберегли в собі світло», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: полон Володимир Зеленський президент Україна українці війна росіяни

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