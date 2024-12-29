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Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни
фото з відкритих джерел

Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни

 

Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик. Ця інформація е відповідає дійсності, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни», – сказано у повідомленні.

Ворожі повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор, стверджують у Повітряних Силах.

«Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами», – ідеться у заяві Повітряних Сил.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, не повернувся з бойового завдання молодий український пілот – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту. 

Також 26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь. 

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, наданий союзниками Україні, був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня. Літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок. Швидше, катастрофа сталася через помилку пілота.

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Теги: катастрофа полон літак льотчик населення пілот винищувач відео

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