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Військовий після повернення з полону прочитав вірш, присвячений Україні (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військовий після повернення з полону прочитав вірш, присвячений Україні (відео)
Український захисник зачитав вірш Володимира Сосюри
скріншот з відео

Україна повернула з російського полону 189 своїх громадян додому

Український військовий одразу після повернення з російського полону продекламував вірш поета і письменника Володимира Сосюри «Любіть Україну». Відео оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як відомо, напередодні Нового року з полону повернулись 189 українців. Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.

Теги: військові полон обмін полоненими культура

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