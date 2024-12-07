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Обмін полоненими: Лубінець анонсував хороші новини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Обмін полоненими: Лубінець анонсував хороші новини
Основним посередником в обміні полоненими, як і зазвичай виступають Об'єднані Арабські Емірати
фото з відкритих джерел

Росія відмовляється співпрацювати щодо повернення українських дітей додому

До нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону Росії, однак не виключено що агресор може зірвати домовленості. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону.

«Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ», – каже він.

Основним посередником як і зазвичай виступають Об'єднані Арабські Емірати.

Водночас омбудсмен повідомив, що Росія відмовляється співпрацювати щодо повернення українських дітей додому. Він додав, що кожне повернення дитини – це окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала.

Зараз на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей, і всі вони під загрозою депортації.

Нагадаємо, найбільш складними для обміну категорії військовополонених – це оборонці Маріуполя та українці, яким уже винесено судові вироки в Росії.

До слова, станом на кінець листопада Україна повернула з російського полону 3 767 людей, серед яких було 168 цивільних громадян.

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Теги: полон Лубінець війна росія Україна

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