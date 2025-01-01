Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року

Від початку доби ворог 56 разів намагався пробити оборону на Покровському напрямку

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

фото: ISW

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Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою є ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Краматорському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог один раз безуспішно атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Всі атаки противника зупинено Силами оборони.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів в районах Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки. Наші воїни відбили атаки окупантів.

На Сіверському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися просуватись вперед в районі Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч. Одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку

Активність ворога з початку доби складала 31 бойове зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершились чотири бої.

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Точиться один бій.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. Шість боєзіткнень ще тривають.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 208 окупантів, 94 з них - безповоротно. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, дві антени керування БпЛА, крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину та один міномет.

На Курахівському напрямку

Ворог 20 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове, де українські захисники відбили 18 атак, два боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку

Наші війська відбили 11 атак противника поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного. Ворог скинув КАБ на Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку

Противник тричі намагався просуватись в бік Новоандріївки, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

На Курському напрямку

В Курській області українські захисники відбили 12 наступальних дій загарбників. Російська авіація завдала трьох ударів, застосувавши три керовані авіаційні бомби по території РФ. Також ворог здійснив 298 обстрілів.

Учора за ефективну та професійну бойову роботу відзначено воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 100-ої окремої механізованої бригади, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 54-ої окремої механізованої бригада імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1043-й день повномасштабної війни в Україні.