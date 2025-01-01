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Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу
фото: Facebook/Генштаб

Від початку доби ворог 56 разів намагався пробити оборону на Покровському напрямку

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою є ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Краматорському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог один раз безуспішно атакував неподалік Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Всі атаки противника зупинено Силами оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів в районах Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки. Наші воїни відбили атаки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися просуватись вперед в районі Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч. Одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Активність ворога з початку доби складала 31 бойове зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершились чотири бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Точиться один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. Шість боєзіткнень ще тривають.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 208 окупантів, 94 з них - безповоротно. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, дві антени керування БпЛА, крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину та один міномет.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог 20 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове, де українські захисники відбили 18 атак, два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 9

На Времівському напрямку

Наші війська відбили 11 атак противника поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного. Ворог скинув КАБ на Зелене Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник тричі намагався просуватись в бік Новоандріївки, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

На Курському напрямку

В Курській області українські захисники відбили 12 наступальних дій загарбників. Російська авіація завдала трьох ударів, застосувавши три керовані авіаційні бомби по території РФ. Також ворог здійснив 298 обстрілів.

Учора за ефективну та професійну бойову роботу відзначено воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 100-ої окремої механізованої бригади, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 54-ої окремої механізованої бригада імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1043-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна ЗСУ Генштаб

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