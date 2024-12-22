Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових: реакція Лубінця

Російські солдати розстріляли українських військових, попри те, що ті здалися у полон

Росіяни вчергове розстріляли беззбройних українських захисників. Ймовірно, вбито п'ять військових ЗСУ, які здалися в полон. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомить цей факт ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка оприлюднила відео, на якому п'ятеро українських військових, опинившись в оточенні, були змушені здатися в полон. Однак, попри це, російські солдати розстріляли їх.

«Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, що Україна знає про щонайменше 177 випадків страт українських військовополонених за майже три роки повномасштабної війни. Причому більшість цих воєнних злочинів росіяни скоїли саме у 2024 році. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, останнім часом стало більше випадків страти українських військовополонених, звернули увагу й аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, така тенденція може бути пов'язана з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії.