Президент розповів про візит глав урядів Іспанії й Данії

Сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єрами Данії та Іспанії. Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен здійснили візит до Києва.

«Сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України. По-перше, у Київ прибули прем'єр-міністри Іспанії та Данії. Двох держав, які послідовно підтримують Україну. Дякую. Два лідери, чия присутність у Києві спонукає й інших лідерів демократичного світу думати про візити в Україну, про нові жести підтримки для нашої держави, про конкретні рішення, яких потребуємо ми, щоб перемогти. Подякував їм за допомогу нашій обороні. За санкційний тиск на Росію», – сказав президент.

Зеленський закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну.

«Нарешті ввести нафтове ембарго, обов'язково від'єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи. І обовʼязково – допомагати нам у притягненні до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах проти українців. Голова Уряду Данії заявила про готовність підтримати програму післявоєнного відновлення України в частині відбудови і розвитку Миколаєва та суднобудівної галузі України. Нагадаю, що саме цей напрямок відбудови я запропонував Данії, коли звертався до парламенту і народу Данії в березні», - зазначив президент.

До слова, Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня у Києві також зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.