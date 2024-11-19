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У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини: продовжується рятувальна операція

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини: продовжується рятувальна операція
У Глухові є загиблі після атаки дрона
Фото: Суспільне Суми

У Сумській області після російського обстрілу є загиблі та травмовані

Росіяни напередодні атакували Глухів, що у Сумській області. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини. Про це інформує Глухів.Інфо у повідомленні у соцмережах.

«У Глухові, де після влучання росіян, обвалилася частина багатоповерхівки, з-під завалів дістали тіла матері і дитини. На жаль, вони загинули...», – йдеться у дописі.

Точна кількість загиблих і поранених у Глухові ще не відома.

Триває рятувальна операція. 

Наразі більше подробиць невідомо. Інформація уточнюється. 

Нагадаємо, що у Глухові «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок, повідомляє кореспондент Суспільного з місця. Є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється.

Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах. 

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Теги: Володимир Зеленський рятувальники будинок ворог Суми Сумщина війна дрон

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