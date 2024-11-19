У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини: продовжується рятувальна операція

У Глухові є загиблі після атаки дрона

У Сумській області після російського обстрілу є загиблі та травмовані

Росіяни напередодні атакували Глухів, що у Сумській області. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини. Про це інформує Глухів.Інфо у повідомленні у соцмережах.

«У Глухові, де після влучання росіян, обвалилася частина багатоповерхівки, з-під завалів дістали тіла матері і дитини. На жаль, вони загинули...», – йдеться у дописі.

Точна кількість загиблих і поранених у Глухові ще не відома.

Триває рятувальна операція.

Наразі більше подробиць невідомо. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у Глухові «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок, повідомляє кореспондент Суспільного з місця. Є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється.

Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах.