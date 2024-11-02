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Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників
2 листопада Росія атакувала Київ безпілотниками
фото: ДСНС

«Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю», – Зеленський про атаку російських БпЛА на Україну

Сьогодні, 2 листопада, з четвертої ранку в багатьох регіонах України лунає повітряна тривога. Це свідчить про те, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України. Через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва. Удари та пошкодження були й на Полтавщині, Сумщині та Харківщині», – заявив президент.

Зеленський додав, що потрібно більше тиску на російську здатність виробляти безпілотники.

«Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають «шахеди». Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день – загроза «шахедів». Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання «шахедів», і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

До того ж внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

До слова, у Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. В результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих. 

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Теги: Харків безпілотник Україна Харківщина Київщина Сумщина Київ Суми Полтава росія росіяни

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