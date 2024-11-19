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Унаслідок атаки безпілотників у Глухові загинули шестеро людей, серед них дитина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Унаслідок атаки безпілотників у Глухові загинули шестеро людей, серед них дитина
Квіти на місці російського ракетного удару, завданого по місту Суми в неділю 17 листопада
фото: Сумська обласна військова адміністрація

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть перебувати люди

Унаслідок атаки російських безпілотників у Глухові шестеро людей загинули, ще 12 дістали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. 

«Російські вбивці скоїли черговий страшний злочин на Сумщині. Вчора, 18 листопада, пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку 19 листопада), попередньо, загинуло шестеро людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини», – зазначається у повідомленні.

В адміністрації повідомили, що аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, росіяни напередодні атакували Глухів, що у Сумській області. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини.

Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах. 

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Теги: обстріл Сумщина дрон

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